Китай выразил решительный протест по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань

МИД КНР во вторник, 2 августа выпустил заявление, в котором выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, – сообщают СМИ.

В заявлении МИД КНР говорится, что «визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике».

«Китай призывает США прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела кнр и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Китайская сторона сделала серьезное представление США из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань» – заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»