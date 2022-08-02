Нэнси Пелоси распространила заявление по поводу своего визита на Тайвань

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после прибытия на Тайвань во вторник, 2 августа выпустила заявление, в котором завила, что ее визит на остров свидетельствует о непоколебимой поддержке США Тайваня, – сообщают СМИ.

В распространенном среди СМИ заявлении Пелоси говорится: «Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии».

«Наши обсуждения с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержки нашим партнерам и продвижении наших общих интересов, в том числе в деле свободного и открытого Индо-Тихоокеанский региона. Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня важнее сегодня, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», – заявила Пелоси.

Также в официальном заявлении третьего лица в руководстве Соединенных Штатов говорится: «Наш визит является еще одним визитом делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, основанной на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместном коммюнике США и Китая и Шести заверениях. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий изменить статус-кво».

Кроме того, в газете Washington Post, сразу после приземления Пелоси в Тайбэе, опубликована статья авторства спикера Конгресса США, в которой, в частности, говорится: «Мы не можем оставаться в стороне в то время, когда Коммунистическая партия Китая (КПК) продолжает угрожать Тайваню и самой демократии».

Тайбэй, Иван Бабурин

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