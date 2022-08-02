Китай начинает учения в районе Тайваня, включая испытание ракеты с неядерной боевой частью

Командование Восточной зоны Народно-освободительной армии КНР (НОАК) на фоне визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй во вторник, 2 августа, заявило, что начнет серию военных операций около Тайваня во вторник вечером, – сообщают СМИ.

Восточное военное командование КНР заявило: «Мы будем проводить совместные военные операции вокруг острова Тайвань со 2 августа вечером по местному времени».

Сообщается, что учения китайской армии включают, помимо прочего, боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытание ракеты с неядерной боевой частью.

Минобороны Китая на фоне визита Нэнси Пелоси заявило, что армия КНР находится в состоянии боеготовности, в качестве контрмер проведет ряд военных мероприятий.

«Мы собираемся провести совместные морские и воздушные учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Мы проведем боевые стрельбы с большой дальности в Тайваньском проливе, эти военные операции нацелены на недавние действия США по тайваньскому вопросу. КНР также проведет боевые стрельбы в водах у восточного побережья острова Тайвань», – заявили в минобороны КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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