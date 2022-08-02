США ввели новые санкции против российских миллиардеров, членов Совета Федерации и военных

Министерство финансов США во вторник, 2 августа, расширило санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц. Также госдеп США сообщил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении 893 официальных лиц РФ, включая членов Совета Федерации и военных, – сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении американского минфина фигурируют шесть российских миллиардеров из списка Forbes.

Под новые санкции США попали: бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (9 место в российском рейтинге Forbes-2022, состояние оценено в $11,1 млрд); председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (18-е место в Forbes-2022, $6,6 млрд); совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы (24-е место, $4,8 млрд); совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко (47-е место, $1,9 млрд); бывший член совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский (в рейтинг 2022 года не попал, в 2021 году занял 62-е место). Кроме того, в санкционный список попал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Как сообщает РБК, санкции SDN предусматривают блокировку активов, изоляцию от долларовой системы.

Сообщается , что Госдеп США также вводит визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц РФ.

Агентство Reuters со ссылкой на Госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает, что визовые санкции вводятся против 893 чиновников и военных РФ в связи с СВО и против 31 иностранца за их поддержку воссоединения Крыма с Россией. Также США вводят санкции против еще 24 предприятий из технологического сектора и ОПК РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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