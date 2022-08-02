МИД России назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань «явной провокацией»

Министерство иностранных дел России во вторник, 2 августа, выступило с заявлением по поводу прибытия на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа говорится: «Рассматриваем ее (Нэнси Пелоси, – прим. ред) визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР.

Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе».

Российское внешнеполитическое ведомство обращает внимание, что для России существует только один Китай, а Тайвань является его частью.

«Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая.

«В принятом по итогам переговоров лидеров наших стран 4 февраля с.г. в Пекине Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии российская сторона вновь подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и выступила против независимости острова в какой бы то ни было форме», – говорится в заявлении МИД РФ.

Также российское министерство иностранных дел обратилось с призывом к Вашингтону «воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Москва, Иван Бабурин

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