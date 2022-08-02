Два десятка китайских боевых самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Минобороны Тайваня поздно вечером во вторник, 2 августа, сообщило о том, что на фоне визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, как минимум, 21 военный самолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) зашел в «опознавательную зону ПВО» Тайваня, – сообщает ТАСС.

На сайте оборонного ведомства Тайваня сообщается, что в операции принимали участие восемь истребителей J-11, 10 J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два самолета Y-9 и Y-8, которые в зависимости от конфигурации могут быть транспортными, противолодочными или выполняющими задачи радиоэлектронной разведки. Они совершили облет акватории к юго-западу от острова. При этом некоторые из них приближались к так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Следует отметить, что «опознавательная зона ПВО» Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Тайбэй, Иван Бабурин

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