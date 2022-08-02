МИД Китая: США должны заплатить за свои ошибки и исправить их

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн поздно вечером во вторник, 2 августа, вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему протест в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, – сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что китайский дипломат заявил послу США: «Эти действия носили чрезвычайно дурной характер, последствия будут крайне тяжелыми. Китай ни в коем случае не будет безучастно наблюдать за этим. Пелоси совершила заранее обдуманную провокацию, несмотря на всеобщее осуждение ее действий, серьезно нарушив принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Американское правительство должно взять ответственность за эти действия. США должны заплатить за свои ошибки и исправить их».

«США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые», – заявил Се Фэн послу США в КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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