Трамп оценил поездку Пелоси на Тайвань

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 2 августа прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, – сообщают СМИ.
В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте».
Отметим, что сегодняшний визит Нэнси Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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