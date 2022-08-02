Трамп оценил поездку Пелоси на Тайвань

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 2 августа прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, – сообщают СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте».

Отметим, что сегодняшний визит Нэнси Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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