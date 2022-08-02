Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро

Еврокомиссия во вторник, 2 августа, заявила, что завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в €1 млрд., согласованного в июле, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении ЕК говорится: «Еврокомиссия перевела Украине второй транш в €500 млн. из программы макрофинансовой помощи в €1 млрд. Первый транш в €500 млн. был переведен 1 августа».

Как сообщает ТАСС, на саммите 23-24 июня лидеры Евросоюза сообщили о намерении выделить Украине до конца года до €9 млрд. льготных кредитов. В июле Еврокомиссия объявила о разработке этой программы, однако до настоящего момента страны ЕС не согласовали источники ее финансирования, поэтому направили Киеву €1 млрд.

Брюссель, Иван Бабурин

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