Госдеп одобрил продажу 300 ракет Patriot Саудовской Аравии и 96 ракет для комплексов THAAD для ОАЭ

Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) министерства обороны США, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам во вторник, 2 августа, заявило, что Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $3,05 млрд., – сообщает ТАСС.

В сообщении Агентства говорится: «Предлагаемая сделка будет содействовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере национальной безопасности путем повышения безопасности страны-партнера, которая является важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Персидском заливе. Эр-Рияд запросил в общей сложности 300 ракет Patriot MIM-104E (GEM-T)».

Также сообщается, что администрация США уже официально уведомила Конгресс о своем решении. Теперь законодательный орган должен в течение 30 дней изучить этот военного контракта. При этом Конгресс может его и заблокировать.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности также сообщило сегодня, 2 августа, что «представило требуемый сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже ОАЭ ракет для комплексов THAAD, станций управления огнем и связи THAAD и сопутствующего оборудования стоимостью более $2 млрд.».

Отмечается, что правительство ОАЭ запросило у США покупку 96 ракет для комплексов THAAD, две станции управления запуском, две станции тактических операций и др. По информации DSCA, общая стоимость программы составляет $2,245 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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