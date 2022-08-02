США продолжат поддерживать Тайвань, несмотря на протесты Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 2 августа, заявил, что США не откажутся от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжат поддерживать Тайвань, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Кирби сказал: «Мы продолжим действовать в водах и небе западной части Тихого океана, как делали на протяжении десятилетий. Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином», – заявил он на брифинге в Белом доме. Мы продолжим делать то, что мы делаем, то есть поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».

«Президент США Джо Байден с уважением отнесся к решению Пелоси ехать на Тайвань, а представители администрации находятся на связи с ее аппаратом и властями острова», – добавил Джон Кирби.

Напомним, ранее сегодня МИД КНР вызвал посла США в Китае Николаса Бернса и выразил ему протест в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Вашингтон, Иван Бабурин

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