МИД РФ: Гибридная война против России чревата конфликтом между ядерными державами

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН во вторник, 2 августа, заявил, что развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, – сообщает РИА Новости.

Вишневецкий во время своего выступления, в частности, сказал: «Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами».

Российский дипломат также отметил, что обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в центре Европы.

«В последнее время обстановка в области международной безопасности и стратегической стабильности стремительно ухудшается. Грубое нарушение принципа равной и неделимой безопасности в результате вредоносной экспансии военного блока стран, претендующих на безраздельное военно-стратегическое и геополитическое доминирование, спровоцировало острый кризис в центре Европы», – сказал Вишневецкий и добавил: «Россия твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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