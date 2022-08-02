Белый дом призывает Москву обменяться заключенными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 2 августа, заявил, что Соединенные Штаты призывают Россию принять предложение, касающееся обмена заключенными, – сообщают СМИ.



В ходе брифинга Кирби сказал «Мы сделали серьезное предложение и призываем российскую сторону его принять, потому что оно было сделано искренне. Вашингтон не хотел бы обсуждать детали публично, но США хотят, чтобы Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистка Бриттни Грайнер, обвиненная в контрабанде наркотиков, вернулись домой».

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США считают несерьезным ответ России на американские предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей.



Вашингтон, Иван Бабурин

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