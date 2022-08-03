Замминистра обороны РФ рассказал о проблемах обмена военнопленными с украинской стороной

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе в среду, 3 августа, заявил, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, – сообщают СМИ.

Генерал-полковник Фомин на брифинге, в частности, сказал: «При участии МККК удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций. В Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции».

«Своевременно осуществляется репатриация украинских военных. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек. Совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината «Азовсталь», а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований».

«Всего с «Азовстали» вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч – военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении», – сообщил замминистра обороны РФ.

При этом Александр Фомин, обратил внимание иностранных военных атташе на то, что «Украина не соблюдает нормы международного права по отношению к военнопленным, имеют место пытки, издевательства, избиения, неоказание медпомощи и внесудебные расстрелы, а также вымогательства у родственников пленных».

«Согласно результатам опроса вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55% военнослужащих, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% военных не смогли связаться с родственниками. Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», – сообщил на брифинге замминистра обороны России генерал-полковник России Александр Фомин.

Москва, Иван Бабурин

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