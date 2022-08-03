Азербайджан провел в Карабахе операцию «Возмездие»

Министерство обороны Азербайджана в среду, 3 августа, заявило, что армия республики провела операцию «Возмездие», в результате которой были взяты под контроль несколько высот в Карабахе, – сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

В сообщении минобороны Азербайджана говорится: «Была взята под контроль Кырхызская высота, а также Сарбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа. Подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения. В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг бывшего Агдамского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооруженных формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов».

Баку, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»