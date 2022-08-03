Минобороны РФ заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Карабахе

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 3 августа, заявило, что в Нагорном Карабахе со стороны вооруженных сил Азербайджана был нарушен режим прекращения огня, – сообщили в российском оборонном ведомстве.

В бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта говорится: «Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности миротворческого контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня».

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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