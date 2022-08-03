Американские ветераны боевых действий призвали сенат США проголосовать против расширения НАТО

Организация «Обеспокоенные ветераны за Америку» (CVA) в среду, 3 августа, выступила с призывом к сенату США проголосовать против расширения НАТО и не принимать в альянс Швецию и Финляндию – сообщает РИА Новости.

В опубликованном на сайте CVA заявлении старшего советника ветеранской организации Дэна Колдуэлла говорится: «США обременены государственным долгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями своей военной мощи. Последнее, что должны делать США – это распространять гарантии безопасности по линии НАТО еще на две богатые европейские страны. Присоединение двух скандинавских стран к альянсу может обойтись США в миллиарды долларов, потребовать регулярного развертывания войск в обеих странах и повысить риск конфронтации с владеющей ядерном оружием Россией».

«США сталкиваются с более насущными проблемами у себя дома и в других частях света. Вместо того, чтобы брать себе на иждивение в сфере безопасности более богатые страны Европы, США следует побуждать европейцев брать на себя больше ответственности за собственную безопасность», – заявил Дэн Колдуэлл.

Отметим, что в среду, 3 августа, ожидается, что сенат США проведет голосование по резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

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