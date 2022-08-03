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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 3 августа 2022, 21:40 мск

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НАТО может вмешаться в конфликт в Косово

Фото: www.nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, 3 августа, заявил, что Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, – сообщает ТАСС.

В своем аккаунте в Twitter Столтенберг написал: «КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН. Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем».

Напомним, что вечером в воскресенье, 31 июля, в Косове и Метохии резко обострилась ситуация после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника, 1 августа, ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В результате международных усилий стало решение Приштины отложить запрет на сербские документы до 1 сентября.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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