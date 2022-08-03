Лондон рассматривает возможность выделить три миллиарда фунтов на помощь Украине

Министр финансов Великобритании Надхим Захави в среду, 3 августа, выступил с предложением выделить новый пакет помощи Украине в размере 3 млрд. фунтов стерлингов, – сообщает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, Лондон предполагает, что выделенные деньги пойдут на финансирование военных контрактов, определенных украинскими властями, а также на проекты по реконструкции.

Согласно информации Sky News, глава британского минфина написал письмо министру по международной торговле Энн-Мари Тревельян, в министерство обороны и МИД страны, в котором он поддержал идею предоставления кредитных средств Департаментом гарантирования экспортных средств (UKEF).

«Необходимо поддерживать Украину любым возможным способом», – пишет в письме Надхим Захави.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»