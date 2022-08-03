Евросоюз призвал Баку и Ереван к прекращению огня

Представителя внешнеполитической службы ЕС в среду, 3 августа, выступил с заявлением, в котором призвал к немедленному прекращению боевых действий между силами Азербайджана и Армении,

В заявлении представителя дипслужбы ЕС говорится: «Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения. Крайне важно снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска решений путем переговоров. Европейский союз по-прежнему привержен содействию в преодолении напряженности и продолжению своего участия в достижении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе».

Отметим, что ранее минобороны России сообщило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба.

Со своей стороны, МИД Армении также заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие.

В заявлении внешнеполитического ведомства Армении говорится: «Третьего августа вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз нарушив трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, вследствие чего есть погибшие и раненые».

«Республика Армения, вновь подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов», – заявили в МИД Армении.

Брюссель, Иван Бабурин

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