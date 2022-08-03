Минобороны РФ: Неонацисты Украины прикрываются роженицами с младенцами

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 3 августа, сообщил, что подразделения ВСУ в родильном доме города Доброполье ДНР используют в качестве живого щита медперсонал и женщин с новорожденными детьми.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве живого щита».

Кроме того, по словам Мизинцева, «националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании противотуберкулезного диспансера города Краматорска Донецкой Народной Республики. Подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено. В здании районной больницы города Кобеляки Полтавской области дислоцируются боевики нацбатальона «Айдар»*. При этом больных, независимо от состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения»

Начальник НЦУО России также рассказал журналистам, что «в Николаеве на территории детской инфекционной больницы боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Кроме того, в Артемовске в зданиях медицинского училища подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты».

«Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права, – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»