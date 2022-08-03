Гутерриш заявил, что запускает миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы в среду, 3 августа, заявил, что запускает миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), – сообщают СМИ.

На пресс-конференции генсек ООН сказал: «Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов. Надеюсь на то, что удастся достичь соглашения относительно задач этой миссии. Мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов».

Антониу Гутерриш также заявил: «Мы надеемся, что обе стороны предоставят доступ ко всем объектам для получения всего объема данных, что необходимо для того, чтобы иметь возможность установить правду о том, что произошло. Это вопрос, над которым мы работаем очень серьезным образом. Координировать создание миссии предстоит главе офиса генерального секретаря ООН Кортни Рэттри».

Гутерриш также подчеркнул, что он «не имеет полномочий для запуска уголовного расследования. Сейчас идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о чем будет доложено правительствам России и Украины»

Следует отметить, что ранее минобороны РФ заявила, что Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста

Напомним, что 29 июля ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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