Кандидат в британские премьеры пообещал усиления санкций против России в случае его избрания

Экс-глава минфина Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Соединенного королевства Риши Сунак на встрече с членами Консервативной партии в валлийском Кардиффе в среду, 3 августа, заявил, что он усилит антироссийские санкции, если станет премьер-министром, – сообщают британские СМИ.

В ходе своего выступления Сунак заявил: «Нам нужно делать сразу два дела. С одной стороны, усиливать Украину, а с другой – ослаблять Россию. Как министр финансов я смог найти £2 млрд бюджетных средств, чтобы мы могли передать их Украине в виде военной и экономической помощи, в которой они нуждались. Но речь пока не идет о прямых военных поставках».

Говоря об антироссийских санкциях, экс-глава минфина Великобритании перечислил меры, предпринятые его коллегами ряда стран ЕС, а также США, и заявил, что будет действовать «в том же русле». Сунак указал на ограничения, которые были введены против ЦБ РФ, ряда российской компаний, закрытие финансовых рынков и ограничение в торговле золотом.

«В качестве премьер-министра я продолжу эту политику», – заявил кандидат в британские премьеры.

Лондон, Иван Бабурин

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