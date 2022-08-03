США не против вернуться к переговорам с Россией по новому соглашению на замену СНВ-3

Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс на пресс-конференции в среду, 3 августа, заявила, что Соединенные Штаты хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), – сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Дженкинс сказала: «Есть прогресс на пути к сокращению ядерных запасов двумя крупнейшими ядерными державами. Процесс, которым мы занимаемся не один год. Но каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет».

«США хотят вернуться за стол переговоров по соглашению на смену СНВ-3, как только РФ проявит добрую волю в контексте ситуации вокруг Украины», – заявила также замгоссекретаря США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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