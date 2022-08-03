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Четверг, 4 августа 2022, 02:27 мск

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Американский сенат одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: pixabay.com

Сенат Конгресса США в среду, 3 августа, принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к блоку НАТО, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство со ссылкой на трансляцию заседания, которую ведет телеканал C-SPAN, голосование еще продолжается, но документ уже набрал достаточное количество голосов для его утверждения.

В соответствии с американским законодательством ратифицирует документ непосредственно президент страны, сенат лишь дает на это согласие. Поскольку сенат резолюцию принял, Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс и направить их потом в штаб-квартиру НАТО в Брюссель.

Следует отметить, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны ратифицировать все члены альянса. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в военный блок.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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