Американский сенат одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сенат Конгресса США в среду, 3 августа, принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к блоку НАТО, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство со ссылкой на трансляцию заседания, которую ведет телеканал C-SPAN, голосование еще продолжается, но документ уже набрал достаточное количество голосов для его утверждения.

В соответствии с американским законодательством ратифицирует документ непосредственно президент страны, сенат лишь дает на это согласие. Поскольку сенат резолюцию принял, Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс и направить их потом в штаб-квартиру НАТО в Брюссель.

Следует отметить, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны ратифицировать все члены альянса. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в военный блок.

Вашингтон, Иван Бабурин

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