Все иностранные боевые корабли, желающие пройти по СМП, будут обязаны уведомлять МИД РФ за три месяца

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому все иностранные военные корабли, следующие по Северному морскому пути (СМП) в некоммерческих целях, будут обязаны уведомлять об этом Россию по дипломатическим каналам за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

В пояснительных материалах к документу, опубликованных в электронной базе Госдумы в четверг, говорится: «Представляется целесообразным установить необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода».

Также в документе говорится: «В результате внесения изменений будет определен разрешительный порядок плавания иностранных военных кораблей и других государственных судов по трассам СМП, что позволит обеспечить национальные интересы Российской Федерации в Арктическом регионе, а также безопасность морского судоходства в акватории СМП».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»