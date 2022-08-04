НАТО считает, что у Пекина нет причин резко реагировать на визит Пелоси в Тайбэй

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 4 августа, заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не дает Китаю поводов для чрезмерной реакции или угроз в адрес в Тайбэя, – сообщает Норвежское телеграфное бюро.

В интервью изданию генсек НАТО сказал: «США ясно дали понять, что не изменили свою политику в отношении Тайваня. Нет ничего нового в том, что официальные лица из США и стран-союзниц по НАТО посещают Тайвань. Так что у Китая нет причин слишком остро реагировать или угрожать Тайваню».

Напомним, что вечером во вторник, 2 августа, несмотря на протесты Пекина, Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань, где встретилась с руководством острова.

Осло, Иван Бабурин

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