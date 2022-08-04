Финляндия намерена прекратить выдачу виз российским гражданам

Министр иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто в четверг, 4 августа, заявил, что правительство страны ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа, – сообщает издание Helsingin sanomat.

Как сообщает издание, в четверг, 4 августа, Хаависто представил правительству Финляндии информацию по данному вопросу, который также обсуждался с президентом страны Саули Ниинисте.

Хаависто, в частности, заявил, что у Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Самый быстрый способ – это повлиять на категории выдаваемых виз и сроки их оформления, отдавая приоритет посещениям членов семей финских резидентов и рабочим визам перед обычными туристическими визами.

«Идея состоит в том, чтобы ограничить время, необходимое для подачи заявления на получение туристической визы, и в этом случае приоритет может быть отдан тем визам, которые необходимы, но не туристическим. Министерство иностранных дел могло бы реализовать такую договоренность. По нашему пониманию, это будет точно в соответствии с правилами шенгенской системы», – заявил финский дипломат.

Кроме того, глава финского МИДа считает, что полный запрет на выдачу виз должен быть введен только на уровне ЕС, где Финляндия собирается поднять вопрос в конце августа на неформальной встрече глав министерств иностранных дел.

Пекку Хаависто также заявил, что Финляндия намерена поднять этот вопрос на внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в конце августа в Чехии.

«Это явно вопрос шенгенской системы. Например, многие люди приезжают в аэропорт Хельсинки-Вантаа с визами из других стран шенгенского соглашения. Есть много стран, которые выдают эти визы чаще, чем Финляндия», – заявил министр иностранных дел Финляндии.

Хельсинки, Иван Бабурин

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