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Четверг, 4 августа 2022, 19:10 мск

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Пекин в первый день учений в районе Тайваня задействовал более 100 боевых самолетов

Фото: «Синьхуа»

Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в четверг, 4 августа, в первый день масштабных учений в районе Тайваня задействовало свыше 100 военных самолетов и 10 эсминцев, – сообщает South China Morning Post (SCMP)

Издание со ссылкой на командование НОАК также сообщает, что в учениях, в частности, принимают участие современные истребители «невидимки» J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U. Одновременно с этим эсминцы блокируют доступ в зоны маневров вокруг Тайваня, а также помогают координировать действия прочих китайских сил.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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