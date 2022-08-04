Эстония призвала ЕС включить в новый пакет антироссийских санкций запрет россиянам посещать Евросоюз

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в четверг, 4 августа, заявил, что считает необходимым включить в очередной пакет санкций запрет на получение гражданами России виз для въезда в Евросоюз, – сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg пишет, что глава эстонской дипломатии считает, что эта инициатива позволит дать ответ на военную спецоперацию на Украине «посредством дополнительных санкций и все большей изоляции России».

Следует отметить, ранее, что представит идею общеевропейских ограничений на въезд граждан России в страны ЕС на запланированной на август встрече глав МИД государств Евросоюза в Праге.

Кроме того, глава эстонского МИДа также заявил, что власти республики рассматривают возможность введения правила, обязывающего въезжающих в республику российских граждан официально заявлять на границе об осуждении спецоперации на Украине.

Таллинн, Иван Бабурин

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