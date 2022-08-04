Супруга президента США переживает за состояние здоровья мужа

Жена Джо Байдена Джилл обеспокоена состоянием здоровья супруга, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других значимых вызовов, стоящих перед Вашингтоном, – сообщает телеканал CNN.

Источники телеканала сообщили, что Джилл Байден считает, что на самочувствии президента сказываются его низкие политические рейтинги, критика оппонентов из-за его возраста, продолжающаяся болезнь, а также внешнеполитические вызовы, в том числе кризис на Украине.

«Джилл Байден глубоко чувствует, через что ему приходится проходить», – цитирует CNN одного из своих собеседников.

Сообщается также, что Джилл была вынуждена отменить планировавшийся летом тур по странам Африки. Вместо этого супруга президента США совершила поездки по ряду американских штатов, фактически занимаясь общением с населением по целому ряду вопросов внутренней повестки.

Бывшая глава аппарата Лоры Буш, супруги экс-президента США Джорджа Буша, – Анита МакБрайд заявила CNN: «Эмоциональная нагрузка на первую леди за здоровье и самочувствие президента при обычных обстоятельствах и так огромная. Сейчас же все еще сложнее с учетом постоянного общественного беспокойства за его здоровье и способность исполнять свои обязанности».

Источники CNN также отметили, что кроме текущих проблем ее мужа, Джилл Байден беспокоится и «чувствует тяжесть» за дальнейшие планы по продолжению его карьеры, особенно его желание баллотироваться на второй срок.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»