Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам

Глава делегации Китая Фу Цонг на обзорной конференции ДНЯО в ООН в четверг, 4 августа, заявил, что США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поставляя его третьим странам, – сообщают СМИ.

Фу Цонг выступил с осуждением «совместных ядерных миссий» США и их партнеров. Китай считает, что они напрямую противоречат условиям договора о нераспространении ядерного оружия, ратифицированного США. Пентагон также повышает риск ядерных конфликтов.

Китайский дипломат также призвал США и Иран отказаться от взаимных угроз и санкций, и провести переговоры, чтобы вернуться к условиям всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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