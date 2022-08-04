Финны на границе с Россией будут ежедневно включать гимн Украины

Мэр финского города Лаппеенранта, расположенного недалеко от границы с Россией Киммо Ярва, заявил, что, начиная с пятницы, 5 августа, будет ежедневно включать гимн Украины, – сообщает издание Yle.

Киммо Ярва, в частности, сказал: «Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта. В Лаппеенранта также будут поднимать украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту».

«Гимн будет звучать с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina ежедневно в 19:30 по местному времени. Так город хочет продемонстрировать свою поддержку украинцам», – заявил мэр финского города.

Как отмечает издание Yle, в соседнем Лаппеенранта городе Иматра гимн Украины начали включать уже с конца июля.

Хельсинки, Иван Бабурин

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