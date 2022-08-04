Китайцы Зеленскому: Кто ты такой, что б говорить с Си?

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином оценили читатели журнала South China Morning Post, – сообщает ресурс «Иносми».

Накануне в эксклюзивном интервью журналу Зеленский заявил, что хочет провести «прямые переговоры» с Си Цзиньпином с целью прекращения российской военной спецоперации на Украине.

В частности, Зеленский сказал: «Это очень влиятельное государство. У него мощная экономика... Поэтому Китай может оказать на Россию политическое, экономическое давление».

Один из читателей журнала под ником Man M задал прямой вопрос главе Украины: «Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?».

«Да Си прямо в лицо скажет Зеленскому, чтобы тот шел куда подальше», – вторит предыдущему комментатору Alex X.

«Зеленский видит, как ослабевает поддержка со стороны Запада? И пытается просить о помощи Китай в надежде на то, что Запад нарастит свою поддержку и вернет его в свои объятия. Настраивать США против Китая в такой ситуации бессмысленно, особенно когда корабль тонет», – написал Jeffrey T.

«Он умоляет Китай о помощи, в то время как его спонсоры открыто конфликтуют с Пекином. Что за извращенная личность! Может, он хочет сняться еще и на обложке какого-нибудь китайского журнала?», – отмечает Liam E, намекая на фотосессию Зеленского с женой для журнала Vogue.

«Он марионетка американского правительства. Хочет втянуть нас в свое болото, чтобы задеть нашего партнера – Россию. Мечтать не вредно» – дал характеристику политике украинского лидера Ching-Chang T.

Пекин, Иван Бабурин

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