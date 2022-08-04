Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 4 августа, сообщил, что националисты Украины размещаются даже детской музыкальной школе.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Варваровке Николаевской области в детской музыкальной школе дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, подходы к учебному заведению заминированы, но население об этом умышленно не уведомлено»

«В Новой Водолаге Харьковской области в здании лицея № 3 оборудован опорный пункт ВСУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась. В Славянске ДНР в учебных корпусах и общежитии техникума украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», – сообщил журналистам начальник НЦУО России.

Кроме того, сказал Мизинцев, «в Северске и в Соледаре ДНР украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских Вооруженных Сил с целью вызова ответного огня».

«Эти циничные провокации киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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