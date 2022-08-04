Китай отказался от встречи с Японией на уровне глав МИД

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в четверг, 4 августа, заявила, что Китай решил не проводить ранее запланированную встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Хуа Чуньин сказала: «После того как Япония присоединилась к другим членам G7 и ЕС в совместном заявлении, которое содержит беспочвенные обвинения в адрес Китая, смешивает черное и белое и пытается оправдать нарушение США суверенитета Китая, КНР больше не будет планировать встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене».

«Позиция Японии вызвала общественный резонанс среди китайского населения. Поэтому было принято решение не проводить встречу двух министров иностранных дел в Пномпене», – сообщила китайский дипломат.

«Япония несет историческую ответственность за свои преступления в отношении Тайваня. Япония не имеет права делать необоснованные замечания по вопросам, касающимся Тайваня», – заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Пекин, Иван Бабурин

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