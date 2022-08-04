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Пятница, 5 августа 2022, 01:38 мск

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Трасс заявила, что Великобританию спасет сланцевый газ

Фото: www.gov.uk

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 4 августа, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Соединенном королевстве, – сообщает телеканал Sky News.

Во время предвыборных дебатов, посвященным выборам нового премьера страны в эфире Sky News,Трасс заявила: «Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря. Таким образом, мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса. Также эти проблемы могут быть решены с помощью поставок сланцевого газа».

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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