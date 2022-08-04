В США заявили, что готовы к диалогу с Россией по контролю за ядерным вооружениям

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в четверг, 4 августа, заявил, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению диалога с Россией по формированию будущей системы контроля над вооружениями, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступление спецпредставитель Джо Байдена сказал: «Мы готовы к возобновлению диалога с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями, если Россия готова действовать добросовестно».

Также Адам Шейнман заявил, что «США не разрабатывают гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении и не размещают ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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