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Пятница, 5 августа 2022, 01:38 мск

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В США заявили, что готовы к диалогу с Россией по контролю за ядерным вооружениям

Фото: nationalinterest.org

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в четверг, 4 августа, заявил, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению диалога с Россией по формированию будущей системы контроля над вооружениями, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступление спецпредставитель Джо Байдена сказал: «Мы готовы к возобновлению диалога с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями, если Россия готова действовать добросовестно».

Также Адам Шейнман заявил, что «США не разрабатывают гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении и не размещают ядерные ракеты наземного базирования за пределами национальной территории».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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