Три судна с зерном выйдут из портов Украины в пятницу

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в четверг, 4 августа, заявил, что три судна с зерном из портов Одессы и Черноморска смогут выйти утром в пятницу, 5 августа. Точное время не указывается, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении СКЦ говорится: «Совместный координационный центр одобрил выход трех судов с Украины – двух из Одессы и одного из Черноморска, общий груз составит 58 тыс. тонн кукурузы, которые будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по вывозу зерна через Черное море».

Ожидается, что проверку зерновозы пройдут после захода в территориальные воды Турции.

«СКЦ также одобрил, с условием прохождения инспекции, отправку судна Fulmar S с пунктом назначения Черноморск. Fulmar S в настоящее время находится на якорной стоянке в зоне проведения досмотра к северо-западу от Стамбула. После проверки судно 5 августа в 09:00 по местному времени судно отправится в Черноморск», – сообщается в заявлении Координационного центра

Следует отметить, что разрешение на движение судов по маршруту из Стамбула в порт Украины СКЦ был одобрил впервые.

Стамбул, Иван Бабурин

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