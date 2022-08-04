Иран, Россия и ЕС провели переговоры по ядерной программе

Главный представитель Ирана Али Багери Кани в четверг, 4 августа, принял участие в Вене в двусторонних встречах по восстановлению СВПД со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновом, – сообщает агентство Мехр.

Агентство, в частности, пишет: «Главный представитель Ирана на переговорах Али Багери Кани и заместитель главы дипломатии ЕС Энрике Мора провели двустороннюю встречу в четверг в Вене. На встрече обе стороны обсудили недавнее развитие событий вокруг соглашения по иранской ядерной программе – СВПД. Ранее в четверг главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани встретился и поговорил с главным переговорщиком РФ Михаилом Ульяновым».

«За этими встречами последуют двусторонние переговоры с участием Кани и других участников диалога – в различных форматах», – сообщает агентство Мехр.

Напомним, что накануне Ульянов заявил, что Россия готова к конструктивным переговорам по восстановлению иранской ядерной сделки.

Вена, Иван Бабурин

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