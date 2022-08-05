Китай отказался сотрудничать с США по ряду вопросов

Китай приостановил сотрудничество со Штатами по ряду вопросов после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Будут отменены переговоры по климату, возвращению нелегальных иммигрантов, борьбе с преступностью.

«В ответ на посещение Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси несмотря на предупреждения Китая МИД 5 августа вводит контрмеры», – говорится в заявлении на сайте министерства КНР.

Будет приостановлено сотрудничество Пекина и Вашингтона по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов, борьбы с транснациональной преступностью, контролю за наркотиками. Также временно прекратится сотрудничество в области уголовно-правовой помощи и переговоры по вопросам изменения климата.

Мировая общественность неоднозначно отнеслась к визиту американской конгрессвумен на Тайвань. МИД России назвал провокацией сам прилет Пелоси в островную часть Китая, госдеп США аналогично отреагировал на ответные действия Китая. Пекин ввел санкции в отношении Тайваня, приостановив импорт песка и перестав покупать у ряда островных производителей фрукты, чай и свежую рыбу.

Пекин, Наталья Рязанова

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