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NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 18:42 мск

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Россия призвала Соединенные Штаты забрать свое ядерное оружие из Европы

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Заместитель главы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН в пятницу, 5 августа, заявил, что США должны вернуть свое ядерное оружие на свою территорию, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Белоусов сказал: «Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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