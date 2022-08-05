Россия призвала Соединенные Штаты забрать свое ядерное оружие из Европы

Заместитель главы делегации России Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН в пятницу, 5 августа, заявил, что США должны вернуть свое ядерное оружие на свою территорию, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Белоусов сказал: «Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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