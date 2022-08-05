Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа в рублях

Вице-премьер Александр Новак в пятницу, 5 августа, заявил, что на сегодняшних переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была достигнута договоренность об оплате поставок российского газа в рублях, – сообщают СМИ.

Александр Новак, в частности, сказал: «Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях».

Кроме того, в совместном заявлении президентов России и Турции, опубликованном по итогам переговоров в Сочи, говорится, что лидеры двух государств подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской «зерновой сделки», включая беспрепятственный экспорт российского зерна и удобрений.

«Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», – говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В совместном сообщении, в частности, говорится, что Россия и Турция подтвердили «приверженность политическому единству и территориальной целостности и национальному единству Сирии и Ливии».

Путин и Эрдоган подтвердили также «решимость действовать в плотной координации по вопросам борьбы с террористическими организациями».

Следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня лидеры двух государств договорились провести в Турции.

Сочи, Иван Бабурин

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