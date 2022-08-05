Израиль объявил о призыве 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц в пятницу, 5 августа, распорядился призвать до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой военными операцией в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы израильского минобороны говорится «На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тысяч бойцов резерва для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления. Резервы комплектовались исключительным приказом министра обороны», – отмечается в сообщении.

Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

В результате атаки был убит высокопоставленный командир «Исламского джихада»* Тайсир Джабари, который занимал пост командующего группировкой в северной части Сектора Газы с 2019 года.

По последним данным палестинских СМИ, число жертв израильского авиаудара по сектору Газа составило семь человек, среди них пятилетняя девочка, ранены 40 человек.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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