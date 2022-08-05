Россия в ООН предупредила о возможной катастрофе из-за обстрела Киевом Запорожской АЭС

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на конференции в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил в пятницу, 5 августа, что из-за обстрела Украиной Запорожской АЭС ситуация в районе характеризуется как исключительно тревожная, – сообщает ТАСС.

Выступая в ООН, Вишневецкий в частности, сказал: «Ситуация исключительно тревожная, чреватая техногенной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Эта катастрофа, если авария там произойдет, будет сродни чернобыльской».

«Буквально два часа назад украинские вооруженные силы обстреляли Запорожскую АЭC артиллерией крупного калибра. Снаряды попали в объект, с которого ведется распределение электрической энергии на станцию, что чревато ее обесточиванием. В районе обстрела возник пожар, поскольку повреждены трубопроводы. Помимо этого, украинские вооруженные силы обстреляли в это же время город Энергодар в нескольких километрах от запорожской станции, где проживает персонал станции. Пока не известно, каковы последствия этих обстрелов, имеются ли человеческие жертвы. Все это выясняется. Исходя из той информации, которую мы получаем в режиме реального времени, на место пожара, о котором я сказал, не могут прибыть ремонтные бригады, поскольку вероятность артиллерийского обстрела сохраняется», – заявил российский дипломат.

Игорь Вишневецкий также заявил, что Россия призывает принять действия для прекращения обстрелов Запорожской АЭС.

«Мы бы хотели обратиться к международным организациям, в первую очередь к ООН и МАГАТЭ, а также к странам, которые имеют влияние на киевский режим, предпринять действия, чтобы обстрелы атомной станции немедленно прекратились», – призвал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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