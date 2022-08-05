Минобороны РФ: Только по счастливой случайности обстрел националистами Украины Запорожской АЭС не привел к радиационной аварии

Минобороны России в пятницу, 5 августа, выступило с заявлением, котором говорится, что артиллерийский удар украинских военных по территории Запорожской АЭС только по счастливой случайности не привел к радиационной аварии.
В заявлении российского оборонного ведомства говорится: «По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции».
В российском минобороны отметили, что «особый цинизм этой провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой ООН международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия».
«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», – заявили в Минобороны РФ.
«Пятого августа 2022 года с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено двадцать 152-мм снарядов. Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады украинских военных с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии», – говорится в сообщении министерства обороны России.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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