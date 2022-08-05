СМИ: Зеленский – не Черчилль

Западные СМИ и правозащитники начали разоблачать создаваемый украинской пропагандой образ президента Украины Владимира Зеленского, как «второго Черчилля», – сообщают СМИ.

Например, британский телеканал Sky News сообщил о сконструированном в СМИ образе президента Украины следующее: «Образ Зеленского в западных СМИ «второго Уинстона Черчилля» и великого героя, «спасающего свой народ» от России – не соответствует действительности. Замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России».

В свою очередь, американский правозащитник Аджаму Барака в пятницу, 5 августа, заявил, что Международная правозащитная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях.

В своем аккаунте Twitter Барака написал: «Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International «попала под чары кремлевской пропаганды», указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы».

Как сообщало ранее РИА Новости, эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что они нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая боевую технику в школах и больницах городов и тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских силовиков от соблюдения правил.

Со своей стороны Зеленский немедленно обвинил Amnesty International в попытках «амнистировать» Россию и переложить ответственность на Украину. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба также выступил с критикой в адрес правозащитников.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»