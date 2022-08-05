Израиль: Кто нам угрожает, будет уничтожен

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц вечером в пятницу, 5 августа, сделали заявление для СМИ по поводу начала специальной военной операции «Рассвет» против «Исламского джихада»* в секторе Газа, – сообщают израильские СМИ.

Израильский министр обороны, в частности, сказал, что целью операции было предотвращение теракта в отношении израильтян.

«Наша политика однозначна – тот, кто нам угрожает, будет уничтожен» – заявил Бени Ганц.

В свою очередь, глава кабмина Израиля сообщил: «Мы не заинтересованы в длительной операции в Газе, но и не опасаемся ее. Мы не готовы мириться с ультиматумами силам безопасности по поводу деятельности и в других районах. Политика нашего правительства заключается в том, что мы не готовы мириться с любыми проявлениями агрессий в отношении Израиля».

Ранее сегодня, 5 августа Армия обороны Израиля сообщила о начале широкомасштабной воздушной операции против «Исламского джихада» в Газе, где наносит удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы центральных и южных районов еврейского государства ранее в тот же день.

В заявлении израильских военных говорится: «В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по цехам по производству оружия и оружейным складам, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад»* в секторе Газа».

Следует отметить, что в результате израильских авиаударов по палестинскому сектору Газа увеличилось до десяти.

Представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра в своем аккаунте Twitter написал: «Десять человек, включая пятилетнюю девочку и 23-летнюю женщину, погибли, 55 получили ранения различной степени тяжести».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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