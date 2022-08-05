В минобороны рассказали о неудавшейся провокации Киева при участии западных СМИ

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 5 августа, сообщил, что киевским руководством продолжается активная подготовка и проведение циничных провокаций с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры. Для всего этого планировалось использовать иностранных журналистов.

В ходе брифинге генерал-полковник Мизинцев сказал: «30 июля 2022 года в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65 омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото- и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России».

«В ночь с 30 на 31 июля 2022 г. из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель – спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации. Вооруженные Силы России, получив своевременно информацию о готовящейся провокации, не допустили неизбирательных ударов. Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации», – заявил начальник НЦУО России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»