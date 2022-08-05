КНР: Вашингтон должен понести полную ответственность за последствия визита Пелоси на Тайвань

Посол КНР в США Цинь Ган на встрече с представителями Белого дома в пятницу, 5 августа, заявил, что недавний визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий, – сообщает РИА Новости.

В посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя итоги, состоявшегося 4 августа посещения главой дипмиссии КНР Белого дома, сообщили агентству следующее: «Посол Цинь Ган отметил, что, несмотря на неоднократные и серьезные предупреждения КНР, США организовали визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Данное событие серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также нанесло ущерб китайско-американским отношениям».

В дипмиссии Китая в США заявили, что «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны. Американская сторона должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию. В общей сложности более 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу «одного Китая».

«Обвинения США в том, что Китай нагнетает напряженность, беспочвенны и ложны. Факты доказывают, что именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе. На встрече с представителями Белого дома посол Цинь Ган подчеркнул, что предпринятые Пекином ответные военные шаги «являются необходимыми и легитимными мерами для сдерживания сепаратистских сил» и защиты территориальной целостности страны», – сообщили российским журналистам в посольстве КНР в Вашингтоне.

«Посол также заявил, что призвал США принять немедленные шаги, чтобы исправить свои ошибки и устранить причиненные визитом Пелоси последствия. Пекин призывает Вашингтон воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, ровно как и в отношениях между Китаем и США», – заявили в посольстве Китая.

Вашингтон, Иван Бабурин

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